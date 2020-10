Condutor invade preferencial a atinge casal de namorados

O condutor de um veículo que trafegava pelo bairro Jardim Iguaçu teria invadido a preferencial, e colidido contra um casal de namorados que seguiam pela rua Transcontinental na noite deste sábado (24), em Rondonópolis-MT. Uma quarta pessoa também se envolveu no acidente.

Após a colisão, o condutor do carro foi detido pela Polícia Militar. Porém, nenhum dos veículos envolvidos no acidente estavam no local da ocorrência. Desta forma, a Politec afirmou que não teria como realizar o trabalho de coleta de dados para perícia oficial.

O automóvel foi localizado aproximadamente cinco quadras do local da batida. O motorista afirmou que ficou com medo de ser agredido por populares.

Uma terceira vítima também foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, porém, não foi possível registrar o depoimento dela, pois estava sob o efeito de medicamentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As informações constam no Boletim de Ocorrência.