Condutora invade preferencial e atinge entregador delivery

Os acidentes não param de serem registrados em Mato Grosso. Na noite deste sábado (04), um entregador delivery teve com diversos ferimentos pelo corpo, após uma colisão na região central de Tangará da Serra-MT.

De acordo com as informações de populares, a condutora de um veículo Gol, teria invadido a preferencial e provocado o acidente. Conforme a Polícia Militar, ela estava com sinais de embriaguez.

O motociclista ficou bastante ferido, principalmente na região das pernas. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Atendimento.