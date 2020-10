Consórcio responsável pelo Ganha Tempo acusa Governo de coagir servidores

Denúncias de servidores e de um profissional de uma consultoria que sofreram assédio moral por parte do Estado para produzir relatórios fraudados como forma de atingir o Consórcio Rio Verde Ganha Tempo e assim anular os contratos vigentes entre as partes causam mal-estar no governo, que não consegue dar uma explicação sobre o fato.

As denúncias foram registradas em Boletins de Ocorrência pelos servidores e pelo profissional conhecido como “verificador independente”, que fiscaliza a prestação dos serviços do Ganha Tempo.

Em um dos B.O foi registrado que “no dia 01/09/2020 houve operação nas unidades Ganha Tempo no qual ficamos assustados. (…) Escutei a fiscal Lucineia Bergamim falando que iria se livrar dos que ela não gostava e que se eles ajudassem teriam benefícios lá dentro (…) e que um tal de Tulio pediu provas contra gerente e a empresa Rio Verde (…), falando que alguns funcionários iriam prestar depoimento e poderia ajudar ela caso aceitassem falar que o gerente urbano a mando da empresa exigia que as atendentes fizessem atendimentos falsos, pois dessa forma teria mais provas contra empresa.”

Em outro B.O. uma servidora declarou à polícia que foi coagida pela fiscal Lucimeire Pavianto, da SEPLAG (Secretaria de Estado de Planejamento) a produzir e assinar relatório com atendimento em menor número, como forma de sabotar o resultado e assim punir o consórcio, que receberia menos no contrato.

O mesmo aconteceu com o verificador independente, profissional de uma consultoria cujo trabalho é fiscalizar os serviços de forma isenta do Ganha Tempo, que afirma ter sido coagido a modificar o conteúdo de seu relatório, com a obrigação de fraudar os índices de apuração, para prejudicar o consórcio.

Em Minas Gerais, onde há um programa semelhante no UAI (Unidade de Atendimento Integrado) – o Ganha Tempo de lá -, o software utilizado para administrar as senhas e atendimentos é igual em ambos Estados, e pode ocorrer falhas que acabam sendo contabilizadas para mais ou para menos, mas de forma célere é resolvido o problema.

“Quando surge algum problema em Minas, primeiro se busca apurar e resolver a questão tecnológica, ou seja, analisando o software e ajustar seu programa acaso se verifique algum erro sistêmico. E isso já ocorreu e tudo se resolveu. Em Mato Grosso, sequer se buscou esse caminho. Sequer se perguntaram se poderia ser um problema de tecnologia, o que é no mínimo estranho”, disse o advogado Daniel Leon Bialski, que representa o Consórcio Rio Verde Ganha Tempo.

Todo o processo desse caso se encontra na 7ª Vara de Cuiabá, com a juíza Ana Cristina Mendes. Bialski se diz esperançoso quanto à decisão judicial, já que são muitas as provas contra as arbitrariedades narradas e cometidas pelos prepostos do Estado, e entende que a Justiça será favorável a Rio Verde.

OUTRO LADO

A equipe do Portal AGORA MT entrou em contato com a Assessoria do Governo, mas ainda não teve resposta.