Coordenador de Luizão diz que dará prosseguimento em ação para identificar hacker

Depois de supostamente ter sua conta de Facebook invadida por um ou mais hackers, que teriam disparado mensagens criticando duramente a empresária Marchiane Fritzen, Afonso Aragão, coordenador de campanha do candidato Luizão, da coligação “Chegou a Hora de Mudar” (Republicanos, PSL e PSDB), diz que pretende dar prosseguimento na investigação para identificar os responsáveis pela invasão. Ele chegou a registrar um Boletim de Ocorrência virtual, mas não procurou uma delegacia de polícia para efetivar a denúncia, o que acabou por invalidar o documento virtual.

A suposta invasão da conta de Facebook de Aragão teria ocorrido no dia 16 de setembro passado, que só percebeu o fato após a repercussão de uma postagem em que criticava a então pré-candidata a vice-prefeita do agora candidato Cláudio Ferreira, da coligação “Quando os justos governam, o povo se alegra” (DC e Patriota). Na postagem, que foi apagada assim que começou a repercussão nos bastidores da política, a empresária foi criticada com a suposição de que haveria o interesse de Marchiane que a saúde pública fosse mal no município, o que acabaria por beneficiar suas empresas da área da saúde.

“Sei não hein, essa aí comprou à Partmed, fechou a Gera na bandeirantes, reformulou a Somed e subiu o preço de tudo. Ou seja, se a saúde do município fracassar seu negócio bomba”, dizia o post.

Procurado pelo AgoraMT para falar da situação, Aragão informou não ter conhecimento da necessidade de validar o BO feito de forma virtual comparecendo à uma delegacia, mas confirmou que quer dar prosseguimento na denúncia, para que os responsáveis sejam identificados e punidos. “Eu achei estranho os acessos (em sua conta na rede social), que apareceram de vários lugares, e eu não estava acompanhando a questão das convenções, pois estava em casa tratando de uma Covid, mas quero saber quem está por trás disso, para que seja punido”, explicou.