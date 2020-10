Coronel Fernanda visita Rondonópolis e defende mais mulheres na política

Candidata a uma vaga do Senado Federal por Mato Grosso, Coronel Fernanda (Patriota), está em Rondonópolis neste sábado (24), apresentando suas propostas de campanha, além da realização de carreata e um arrastão pelas ruas da cidade.

Policial militar há 24 anos, ela tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro nesta caminhada até as urna no dia 15 de novembro.

Cristã evangélica e de direita, ela defende as bandeiras da Segurança Pública, regularização fundiária e da renovação, com mais mulheres na política.

“Hoje mais de 50% da população brasileira são mulheres e consequentemente eleitoras, porém apenas 10 a 15% estão envolvidas na política. Precisamos ter um envolvimento maior e assim brigarmos por políticas públicas voltadas para a classe feminina, como na saúde por exemplo. Atualmente, existem grávidas que precisamos percorrer mais de 300 quilômetros para dar à luz em um hospital de referência ou para realização de exames como mamografias”, destacou a candidata.

A carreta da candidata está marcada para às 15h, com saída do estacionamento do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes.