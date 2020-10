Um corpo com as mãos amarradas foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23) boiando no Rio Vermelho, região do Jardim Ipanema em Rondonópolis. Ele ainda não foi identificado.

De acordo com informações, um ribeirinho estava no rio quando avistou o corpo boiando. Ele acionou uma equipe do Samu que chamou os Bombeiros.

Os Bombeiros puxaram o corpo até às margens e notaram que ele estava com as mãos amarradas.

A Politec foi acionada e está local. O caso será investigado pela Polícia Civil.