Criança de 1 ano é encontrada morta em Rondonópolis

Uma criança de 1 ano e 3 meses foi encontrada morta na manhã deste sábado (17) no bairro Jardim Dom Bosco, em Rondonópolis. Quem notou que a menina estava morta foi o irmão dela que tem cerca de 11 anos.

As primeiras informações apuradas no local dão conta de que o menino estava com a criança em casa. A mãe teria saído, mas não foi informado há quanto tempo ela estava em casa.

Ele notou que a criança não estava respirando e ligou para o namorado da mãe pedindo ajuda.

A suspeita é de que a criança não tenho morrido hoje, mas sim há pelo menos um dia devido ao estado de rigidez do corpo. O Samu esteve na residência e constatou o óbito. A Polícia Militar também esteve no local.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente por suspeita de abandono de incapaz.