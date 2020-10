Criança de 10 anos fica em estado grave após acidente na BR-070

Um grave acidente foi registrado nesta quarta-feira (28), na BR-070, próximo a Primavera do Leste sentido Barra do Garças-MT. Duas pessoas estavam no veículo que capotou na rodovia federal. Elas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU.

De acordo com as informações, uma mulher e uma criança de 10 anos estavam no veículo. A condutora, mãe da menor, teve fratura exposta no braço. Já a criança teve traumatismo craniano e precisou ser entubada. Ela aguardava uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Rondonópolis.