Crianças passam três dias com os pais mortos em casa

Duas crianças dormiram próximas ao corpo dos pais mortos por pelo menos três dias na Rússia. Segundo informações da imprensa local, o casal Alexander Yakunin e Viktoria foi encontrado por parentes após a ausência em uma reunião de família.

De acordo com o The Sun, uma tia ligou para o casal e a filha deles atendeu. A menina de 5 anos disse que os pais estavam dormindo “há muito tempo” e que por isso ela estava cuidando do bebê de 1 ano.

Preocupada, a tia das crianças foi até o apartamento e viu que Alexander e Viktoria estavam mortos. Ainda segundo informações do tablóide britânico, o casal teria recebido um pote de picles da avó das crianças, mas o alimento estava estragado. Eles provavelmente morreram vítimas de botulismo, uma intoxicação que causa paralisia e insuficiência respiratória.

A família, muito chocada, informou ao The Sun que o casal deverá ser sepultado em caixões lacrados. As crianças estão com o avô paterno.