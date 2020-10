Curso de Medicina da UFR fica entre os 5 melhores do país

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) vem, a cada dia que passa, trazendo mais orgulho aos rondonopolitanos. Um deles é o curso de Medicina, que com apenas uma turma formada, já ficou entre as cinco melhores do país e entrou para o Diretório Internacional de Escolas Médicas.

Outros cursos que também tiveram ótimos resultados e se destacaram no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) referentes ao ano 2019 foram os de Enfermagem e Engenharia Mecânica que a nível estadual recebeu conceito 4.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira (20)

A reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, professora Analy Castilho Polizel de Souza, afirmou que esses resultados são motivo de muito orgulho por toda a equipe que tanto tem trabalhado para desenvolver um trabalho de excelência na Universidade.

“ O curso de medicina, por exemplo, tivemos várias dificuldades estruturais e mesmo assim conseguimos alcançar o objetivo” disse ela.