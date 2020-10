De Xo Mano a Gato Louco, Cuiabá tem quase 700 candidatos a vereador

O eleitor cuiabano não poderá reclamar de falta de opção para votar para vereador no pleito de novembro deste ano. De acordo com a Justiça Eleitoral são exatos 696 registros para a disputa de uma das cadeiras do legislativo municipal.

E o número reflete a pluralidade da sociedade cuiabana. Tem de Xo mano a Gato Louco, de professor a pastor, de policial a líder comunitário.

Ao todo, 26 professores estão na disputa, alguns com nomes diferentes, como “Professor Batata”. Já pastores são dois, ambos filiados ao PSD.

Da área de Segurança Pública, quatro candidatos se apresentam como sargento, um sub-tenente, um como cabo, outro como major e dois delegados.

O pessoal da internet também tenta conquistar o eleitor assim como chama a atenção do internauta. Gato Louco, que tem quase 50 mil seguidores no Instagran é candidato pelo Podemos.

E tem aqueles que vão colocar os apelidos na urna para que o eleitor não se confunda na hora de votar. É o caso de Hilton Paes de Barros que é candidato pelo MDB e conhecido como “Xo Mano”, já Manoel de Almeida Filho do PTC mandou colocar no santinho e na urna o apelido de décadas: “Mano do Pão”. E tem ainda o Ze do Picolé, Pantaneiro Sangue Azul, Mimi do Povo, entre outros.

Dos 25 vereadores desta legislatura, apenas nove tentam se reeleger.