Defensor do porte de arma, Taques diz não ter condições de usar uma

O agora candidato ao Senado, Pedro Taques (SD), se mostrou afinado com os temas que em pauta no momento na Casa Alta do Parlamento brasileiro e já adiantou que pretende defender a estabilidade do servidor público na Reforma Administrativa, desde que adotados critérios de avaliação e melhora no seu desempenho, e a taxação das grandes fortunas como forma de aumentar a arrecadação de impostos, proposta que pretende defender na Reforma Tributária.

A declaração de Taques foi feita em entrevista ao AgoraMT, quando também afirmou concordar com alguns pontos defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, como a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. “Isso para crimes hediondos, crimes graves, como homicídio qualificado, latrocínio, estupro e tráfico de drogas. Mas não em todos os casos”, disse.

O candidato ainda defendeu o direito à posse de arma de fogo, como forma de garantir a defesa pessoal do cidadão, mas admitiu que ele mesmo não teria condições de portar uma arma. “Eu não tenho condições de usar arma. Não tenho esse tirocínio”, disparou, defendendo no entanto que moradores das zonas rurais e outros possam ter uma arma para se defender.