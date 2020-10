Depois de fala machista em debate, Abílio acusa Gisela de vitimismo, que rebate

Duramente criticado por afirmar que a candidata Gisela Simona (Pros) “mesmo sendo mulher, é uma boa candidata”, durante um debate entre os candidatos à prefeito da capital, o também candidato a prefeito de Cuiabá Abílio Junior (Pode) voltou á carga e ao “se desculpar”, acabou acusando a concorrente de “vitimismo”, ou seja, que a mesma estaria se colocando na condição de vítima para faturar politicamente em cima da fala tida como machista.

Como não poderia deixar de ser, Gisela também não se recolheu e disparou contra Abílio, afirmando que este não conhece a situação das mulheres na capital e que cabe à população avaliar a postura do candidato.

De perfil conservador, Abílio pode ter agradado ao seu eleitorado com suas falas, mas com certeza pegou mal para o restante da sociedade, que vai na contramão da luta das mulheres por reconhecimento e igualdade de tratamento. Afinal, o fato de ser mulher não é um demérito algum, principalmente na política, onde a participação feminina é mínima se levado em consideração que elas são mais de metade do eleitorado.