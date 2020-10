Deputado Claudinei visita a 2ª Companhia da PM de Proteção Ambiental em Rondonópolis

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), esteve na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Proteção Ambiental, em Rondonópolis (MT), na última quinta-feira (1), para conhecer a sede e obter informações sobre a atuação da instituição para atender os animais atingidos pelas queimadas. A unidade atende 25 municípios pertencentes à região sul de Mato Grosso que abrangem os biomas Cerrado e Pantanal.

A companhia pertence ao Batalhão de Polícia de Proteção Ambiental (BPMPA) do Comando Especializado, em Cuiabá (MT). “Estamos recebendo muitas demandas da população de Rondonópolis e região, em relação às queimadas. Sabemos que, além do impacto ambiental com a fauna e flora, também há os danos com a saúde pública. Afinal, as queimadas podem causar doenças respiratórias”, comenta Claudinei.

Além de animais morrerem nos incêndios florestais, eles ficam machucados ou ficam sem alimentação, explica o parlamentar, que considera a importância dos trabalhos da Polícia Militar na soma para a sobrevivência das espécies da fauna existentes na região. “Realmente, aqui, os policiais desenvolvem um trabalho importante, em que as equipes deixam alimentos nas margens dos rios. Infelizmente, a degradação ambiental só gerou prejuízos”, lamenta o deputado.

Nesta visita à 2ª Companhia, Claudinei se inteirou que os policiais ambientais já conduziram o transporte de alimentos e água para os animais das regiões do Pantanal, rio Itiquira, Poxoréu e Parque Dom Osório Stoffel. “Eles contam também com importantes parcerias, como Ministério Público Estadual, secretarias municipais e estaduais, Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis e sociedade civil organizada. Muito interessante, pois todos lutando em prol do meio ambiente”, salienta.

“Eles fazem o tratamento devido aos animais para devolvê-los para o hábitat natural. Já as espécies mais complexas são conduzidas para Cuiabá e, assim, vão receber a devida assistência, já que conta com um Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas)”, explica o parlamentar.

Estrutura – Na oportunidade, ele conheceu toda a estrutura física da unidade, construída com o apoio do Ministério Público Estadual, que concedeu recursos por meio de transações penais. Também identificou a necessidade de aumento de efetivo na instituição, que conta com 32 servidores. “Essa situação de falta de efetivo é uma questão que atinge várias instituições de segurança pública. Estamos deparando com isso e, claro, buscando articular com o governo estadual para chegarmos a soluções”, pontua o parlamentar.

A 2ª Companhia da Polícia Militar de Proteção Ambiental atende regiões de fronteiras nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Dentre os municípios que contam com a presença dos trabalhos da unidade, estão Paranatinga, distritos de Santiago do Norte e Gaúcha do Norte, Planalto da Serra, Primavera do Leste, Jaciara, Campo Verde e Dom Aquino.