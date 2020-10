Derf ‘desenterra’ mais de 40kg de maconha em quintal

Uma jovem de 24 anos foi presa nesta sexta-feira (16) no bairro Magnólia em Rondonópolis com 59 tabletes de substância análoga à maconha. A droga estava enterrada no quintal da casa.

De acordo com o delegado Santiago Sanches, a suspeita armazenava grande quantidade de drogas para um traficante, líder de uma facção criminosa responsável por controlar o tráfico de drogas na região e vinha sendo monitorada pelos investigadores da Derf. Ela já teria inclusive mudado de endereço por suspeitar que estava sendo investigada. Hoje os policias realizaram a busca e encontraram a droga na casa.

Bastante nervosa, ela tentou fugir com a sua motocicleta e negou que tivesse entorpecentes na casa.

São 58 tabletes grandes de maconha, uma balança de precisão e cinco porções de pasta base de cocaína.

Ela foi levada a Delegacia para ser ouvida. Não constam passagens contra a suspeita.