Derf identifica e prende envolvido em furtos no ‘camelódromo’

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf) esclareceu furtos ocorridos no último mês, em um centro comercial do município, com a identificação de um dos autores dos crimes.

Os fatos causaram grande repercussão na cidade, uma vez que em menos de um mês, foram registrados três furtos no camelódromo, todos cometidos durante a madrugada. Uma das ocorrências aconteceu no dia 25 de setembro, quando o box da vítima foi arrombado, sendo subtraído aparelhos celulares de clientes e outros itens da loja.

Assim que foi notificada dos furtos, a equipe da Derf Rondonópolis iniciou as investigações e através de imagens do sistema de câmeras do estabelecimento conseguiram identificar um dos envolvidos no crime. O suspeito foi detido no bairro Vila Canaã e encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos.

O delegado Santiago Rozendo Sanches disse que a princípio, o suspeito alegou que trocou os objetos subtraídos por drogas, mas que as investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos nas ações criminosas.

“Com a autoria identificada o procedimento está próximo da conclusão, uma vez que com base nas informações colhidas será possível identificar os outros envolvidos nos furtos. É uma resposta da Policia Civil de Rondonópolis à sociedade nestes casos que tiveram grande repercussão”, disse o delegado.