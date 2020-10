Derf prende receptadores e recupera carro e objetos roubados

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) prendeu nesta quinta-feira (15) dois homens acusados de receptação em Rondonópolis. Os suspeitos já tem passagens pela polícia, um deles porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado Santiago Sanches, esses materiais são de dois roubos diferentes, o primeiro que aconteceu no dia 05 de outubro Jardim Europa onde foram levados vários objetos e um veículo. O outro crime aconteceu no dia 08, quando um deficiente físico foi vítima de bandidos que levaram o carro, celulares e outros objetos.

Agora, os investigadores procuram os autores dos roubos. As investigações já estão em estágio avançado.

O delegado afirmou ainda que foi notado um aumento no número de crimes patrimoniais no último mês.