Dia ‘D’ de multivacinação e da imunização contra a polio será no sábado

Neste sábado (17) acontece o Dia ‘D’ de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação em Rondonópolis. Devem ser vacinadas contra a polio crianças de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias. Já na Campanha de Multivacinação, serão atualizadas as cadernetas de vacinas de crianças e adolescentes até 15 anos. O Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde orienta que a imunização é única forma de prevenção de inúmeras doenças graves como sarampo, tuberculose, poliomielite, entre outras.

Para o Dia ‘D’, as vacinas estarão disponíveis em 31 unidades básicas de saúde do município, menos nas unidades do projeto Sentinela, que atendem exclusivamente pacientes com sintomas e em tratamento de Covid-19. No sábado, as unidades irão atender para a imunização das 7h30 às 16h30, sem pausa para almoço.

Serão ofertadas 14 tipos de vacinas para crianças de zero a cinco anos e oito tipos para crianças e adolescentes de seis a 15 anos. Quem não puder comparecer em uma unidade de saúde no Dia ‘D’, poderá procurar um posto de saúde da família mais próximo até o dia 30 de outubro que poderá fazer a imunização. De segunda a sexta-feira, os postos atendem das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A coordenadora do Departamento de Saúde Coletiva, Gil Machado, alerta que a vacinação é fundamental para prevenir doenças graves. “A falta de vacinação pode ocasionar o retorno de doenças graves como o poliomielite para o Brasil, que foi erradicada em função da vacina, mas ainda existe em outros países. Com a imigração há risco de retorno da doença se a população não estiver imunizada”, exemplifica.

Gil também destaca que a procura por vacinas vem caindo e a cobertura vacinal está baixa. Somente contra a poliomielite, há mais de 13 mil crianças entre um e cinco anos em Rondonópolis que precisam se imunizar.

A vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil), para crianças de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias, segundo a Saúde, tem como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e erradicação de doenças.

Prevenção contra a Covid

A Saúde orienta a população que todas as medidas de prevenção estão sendo adotadas nas unidades básicas de saúde para evitar o contágio de Covid-19. Todos devem comparecer com máscaras que é obrigatória.