Dia ´D’ contra poliomielite será no dia 17 em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Atenção à Saúde, informa que realiza no sábado (17), o Dia ‘D’ da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação. Contra a poliomelite devem ser vacinadas crianças de um ano até cinco anos e a multivacinação para a atualização da caderneta de vacinas é destinada a crianças e adolescentes até 15 anos.

No Dia ‘D’ a população pode procurar qualquer uma unidade básica de saúde da cidade, que atenderão das 7h às 11h e das 13h às 17h. Somente as unidades do projeto Sentinela não irão fornecer a vacinação.

Mesmo com o Dia ‘D’ programado para acontecer no dia 17, as vacinas estarão disponíveis nas unidades básicas de saúde a partir de segunda-feira (5) até o dia 30 de outubro. Serão ofertadas 14 tipos de vacinas para crianças de zero a cinco anos e oito tipos para crianças e adolescentes de sete a 15 anos.

A vacinação contra a poliomielite, segundo a Secretaria de Saúde, tem como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e erradicação de doenças.