Direita planeja se unir contra Pátio

Grupos ligados a direita já planejam se unir caso a reeleição de Pátio seja evidente ainda no início do próximo mês. Em um áudio do ex-prefeito Percival Muniz ele fala que isso deve acontecer naturalmente.

Segundo ele, se a cidade é politizada é tendência isso acontecer, ver o nome mais forte contra Pátio e dar apoio a ele. “Quem dia 30 estiver nas pesquisas bem, tem que buscar unificar em cima de um nome. Espero que seja o meu (Thiago Muniz), mas pode não ser. O importante é ter uma alternativa melhor para a cidade”.

O grupo teme, que mesmo Pátio não tendo a maioria dos votos ele acabe ganhando por conta da divisão do outro lado.

Outras pessoas, com envolvimento no meio político, também se posicionaram a favor da unificação, já que na cidade não tem 2º turno.