Dois acidentes são registrados no viaduto de Rondonópolis

A semana começou com mais dois acidentes de trânsito em Rondonópolis-MT. Em um deles, uma motociclista ficou ferida após bater na traseira de uma caminhonete na alça de acesso do viaduto que liga a Avenida Presidente Médici a Daniel Clemente, por cima da BR-364.

De acordo com as informações, um outro acidente aconteceu mais cedo, onde o motorista de Fiat Uno perdeu o controle e capotando o carro de cima do viaduto.

Possivelmente o trânsito lento, pode ter provocado este segundo acidente em que a motociclista ficou ferida.

Ela foi socorrida pela equipe Médica do SAMU, aparentemente, em estado grave.

Investigadores da Polícia Civil, responsáveis pela Delegacia de Trânsito, também foram acionados para atender a ocorrência.