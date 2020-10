Donald Trump afirma que ele e a primeira-dama estão com covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (2) que o resultado do seu teste para o novo coronavírus deu positivo. Em texto publicado no Twitter, o presidente afirmou que a primeira-dama Melania Trump também está com covid-19, que os dois já entraram em quarentena e começaram o processo de recuperação imediatamente.

Nesta quinta-feira (1º), Trump informou que iria realizar o teste após a assessora Hope Hicks, que esteve com ele em Cleveland, onde aconteceu o primeiro debate entre os candidatos à presidência, ser diagnosticada com a covid-19.

No anúncio em rede social, Trump afirmou que ele e a primeira-dama irão “superar isso juntos”. Também no Twitter, Melania Trump disse que ela e o presidente estão se sentindo bem e que adiou todos os próximos compromissos.

Trump tem 74 anos e faz parte do grupo de risco, tanto por causa de sua idade quanto por ser considerado obeso. Ele permaneceu com boa saúde durante o mandato, mas não é conhecido por fazer exercícios regularmente ou seguir uma dieta saudável.

O presidente dos EUA, que é testado regularmente, realizou comícios com milhares de pessoas nas últimas semanas antes das eleições de 3 de novembro, apesar dos avisos de profissionais de saúde pública contra a realização de eventos com grandes multidões.

O presidente evita usar máscaras e criticou outros que o fazem. Profissionais de saúde pública dizem que o uso de máscara é fundamental para ajudar a prevenir a propagação do vírus.

A Casa Branca divulgou um novo cronograma para as atividades de Trump na sexta-feira que não incluía sua viagem planejada para a Flórida. Trump tem realizado comícios regulares em todo o país para aumentar o entusiasmo por sua candidatura contra o rival democrata Joe Biden, que está à frente nas pesquisas de opinião nacional.

Trump foi duramente criticado por sua resposta à pandemia de coronavírus que matou mais de 200.000 pessoas apenas nos Estados Unidos. O presidente elogiou sua gestão da crise.

Veja o comunicado publicado por Donald Trump no Twitter:

“Esta noite, a primeira-dama dos EUA e eu testamos positivo para covid-19. Começaremos nosso processo de quarentena e recuperação imediatamente. Vamos superar isso juntos.”