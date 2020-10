Dr Kleber e a vice participaram de caminhada pelo centro

Os candidatos a prefeito de Rondonópolis do PT, Dr Kleber e a vice Professora Bia, participaram de caminhada com candidatos a vereadores e vereadoras do PT pelo centro de Rondonópolis, e seguem conquistando o apoio da população.

Com o discurso direcionado aos trabalhadores do comércio e empresários, Dr. Kleber defende medidas que promovam a geração de empregos e renda para os trabalhadores, o que sempre tem efeitos positivos para economia.

A Professora Bia, candidata a vice prefeita, reafirmou bandeiras de luta da chapa, como a defesa dos direitos trabalhistas, ampliação da rede de creches em tempo integral como forma de fomentar a inserção da mulher no mercado de trabalho, com incentivo a formação profissional e ao empreendedorismo, como forma de emancipação e empoderamento da mulher.

Os candidatos aproveitaram para relembrar como os governos do PT beneficiaram Rondonópolis, com programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha vida, e também os investimentos em educação como por exemplo a construção do IFMT e criação da UFR.

Na parte da tarde, a agenda se concentrou na região da Vila Olinda e Parque Universitário, onde a caminhada percorreu as ruas do bairro, dialogando com a comunidade.