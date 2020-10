Dupla é presa traficando ao lado de igreja em Várzea Grande

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (3) em Várzea Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais perceberam uma aglomeração ao lado de uma igreja evangélica no Jardim Universitário e observaram que os suspeitos entregavam “papelotes” as outras pessoas.

Foi feita a abordagem e constatado que um dos presos mora na casa, ao lado a Igreja e usava o imóvel como ‘boca de fumo’. O comparsa dele, ao perceber a aproximação da viatura tentou fugir e pulou o muro do templo religioso se escondeu no banheiro, sendo localizado e detido.

Com eles, os policiais encontraram 17 porções de maconha, cinco de cocaína, uma folha de coca e dinheiro trocado, característica do tráfico.

Ambos foram conduzidos a Central de Flagrantes e responderão por tráfico e associação para o tráfico.