Durante fuga, suspeito causa acidente e fica em estado gravíssimo

Um suspeito, que ainda não foi identificado, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na avenida Fernando Correia da Costa, no Jardim Belo Horizonte em Rondonópolis. Ele estava sendo perseguido por uma equipe do grupo CAR.

De acordo com o Tenente PM Janeferson, momentos antes do fato, havia ocorrido um roubo na avenida Castelo Branco, na Vila Operária. Os policiais então tentaram fazer a abordagem do suspeito que fugiu por várias vias na motocicleta até entrar na contramão na Fernando Correia. Ele então bateu no meio-fio e se desequilibrou.

A motocicleta que ele estava voou e ele foi arremessado na via. Outro motociclista que vinha na pista se assustou com a moto do suspeito vindo em sua direção e acabou batendo na lateral da viatura da polícia.

O suspeito teve um afundamento de face, foi entubado e levado ao Hospital Regional em estado gravíssimo. O outro motociclista, que não tinha nada a ver com a fuga, acabou tendo uma fratura na perna esquerda e também foi levado ao Hospital Regional.

Com o suspeito foram encontradas porções de entorpecentes e uma quantidade em dinheiro. A Polícia está checando a identidade dele.