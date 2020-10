Eddie Van Halen morre aos 65 anos com câncer na garganta

Eddie Van Halen morreu nesta terça-feira (6) após uma longa batalha contra um câncer de garganta. O músico era líder da banda Van Halen e se tornou um dos maiores guitarristas mundiais. Ele tinha 65 anos.

Segundo a imprensa internacional, Eddie morreu ao lado de sua esposa Janie e de seu filho, Wolfgang. Alex, irmão e baterista do Van Halen, também estava presente.

As últimas 72 horas do músico foram “preocupantes”, segundo o site TMZ. Os médicos descobriram que o câncer na garganta do artista teria se espalhado para o cérebro e outros órgãos.

Halen lutava contra a doença havia mais de uma década. Ao longo do último ano, ele foi internado várias vezes. Em novembro de 2019, o guitarrista foi hospitalizado por conta de problemas intestinais. Recentemente, teve de ser submetido a mais uma quimioterapia.

Os últimos cinco anos de Eddie também não foram fáceis. Ele precisava viajar, constantemente, dos Estados Unidos para a Alemanha para realizar sessões de radioterapia.

Halen foi um fumante ativo durante muitos anos e chegou a dizer que acreditava que teria desenvolvido câncer por segurar uma palheta de metal na boca durante seus muitos shows.

Mesmo com os problemas de saúde, o músico continuava a se apresentar e a ensaiar com seu filho Wolfgang, que se tornou baixista do Van Halen, em 2006.

Foi Wolfgang quem fez o anúncio da morte do pai nas redes sociais: “Não consigo acreditar que preciso escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a longa e arduosa batalha contra o câncer nesta manhã. Ele foi o melhor pai que eu poderia ter pedido. Todo momento que compartilhamos juntos foi um presente. Meu coração está partido e não sei se irei me recuperar dessa perda. Eu te amo tanto, pai.”

Trajetória e importância da banda

Van Halen é uma das mais famosas e importantes bandas de hard rock. Surgida em 1972, o nome da banda é o sobrenome de Eddie Van Halen e Alex Van Halen, ambos nascidos na Holanda, mas que se mudaram para os Estados Unidos com a família ainda muito novos.

Embora a banda tenha nascido em 1972, o primeiro álbum saiu apenas seis anos mais tarde, em 1978, e foi um sucesso logo de cara. O disco, chamado Van Halen, vendeu cerca de 10 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos.

Disco a disco, o Van Halen foi construindo uma grande reputação no mundo do rock ao lançar grandes álbuns que geraram diversos hits. Ao mesmo tempo, Eddie foi se firmando cada vez mais como um dos melhores guitarristas de sua geração.

Entre o fim dos anos 70 até meados dos 90, o grupo lançou canções de sucesso como Jump, Panama, Eruption, Ain’t Talki ‘Bout Love, Dance the Night Away, Can’t Stop Lovin’ You, entre várias outras.

Em 1983 o Van Halen se apresentou no Brasil. Fez três shows em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, todos marcados por grandes performances, pirotecnia e pelo sensacional hard rock que os fãs tanto adoravam. A banda ainda se apresentou no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Foi a única vez que o grupo visitou o país.

Eddie Van Halen (ao centro) em show de sua banda em São Paulo, em 1983 Claudine Petroli/Estadão Conteúdo – 21.01.1983

Além do som energético e performances históricas nos palcos, o Van Halen também ficou famoso por uma das maiores separações da história do rock. O vocalista David Lee Roth não estava mais se dando bem com os demais integrantes e deixou o grupo em 1985. Em seu lugar entrou Sammy Hagar, que seguiu no vocal até 1996, quando Roth retornou por um breve momento. No mesmo ano, Gary Cherone entrou para o Van Halen e ficou até 1998.

Em 2001, Eddie anunciou que estava com câncer na garganta, mas que, segundo seus médicos, estava bem de saúde. Ele seguiu com seu tratamento durante todos esses anos.

Entre 2004 e 2006, a banda saiu em turnê, agora novamente reunida a Sammy Hagar, que ainda gravou algumas faixas inéditas. Em 2007 foi a vez de David Lee Roth se juntar de novo ao Van Halen. É com Roth que foi lançado, em 2012, A Different Kind Of Thurth, último disco de estúdio da banda até o momento e primeiro com Roth desde 1984.

Em 2015 saiu Tokyo Dome Live in Concert, disco ao vivo, gravado em 2013 no Japão. É o último trabalho do grupo que chegou aos fãs.

A banda é vencedora de diversos prêmios como MTV Video Music Awards, Grammy e também está no Hall da Fama do Rock.