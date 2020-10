Eleitores da 10ª Zona são transferidos de quatro locais de votação

Em Mato Grosso, 27 municípios tiveram alguns locais de votação extintos e os eleitores foram transferidos para outras unidades. As medidas serão válidas para as eleições Municipais e a Suplementar para um cargo de senador e suplentes, que ocorrerão, este ano, no dia 15 de novembro. A mudança do local de votação não gera prejuízo aos eleitores.

A criação, extinção e unificação de locais de votação são determinadas pelos juízes eleitorais após estudo técnico onde são avaliados: a estrutura física dos imóveis; o número de eleitores, a viabilidade de transmissão de resultados, a capacidade de conexão à internet, o acesso público (transporte até o local), acessibilidade, redução de custos e logística, entre outros.

10ª Zona Eleitoral – Rondonópolis

Os eleitores da Escola Cenetista 13 de junho foram transferidos para a Escola Estadual Emanoel Pinheiro

Os eleitores da Escola Municipal Aparecida de Souza Vetorasso foram transferidos para a Escola Municipal Gisélio da Nobrega.

Os eleitores da Escola Estadual Marechal Dutra foram transferidos para a UNIC Rondonópolis Floriano Peixoto.

Os eleitores da Escola Estadual José Rodrigues dos Santos foram transferidos para a Escola CMEI Augustim Alves de Oliveira.