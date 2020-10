Elizeu Nascimento diz que não votará contra direitos dos servidores no Senado

O candidato ao Senado, Elizeu Nascimento, da coligação “Agora é a Vez do Povo” (DC/PSL) afirmou que não irá votar favorável a projetos que retirem direitos dos servidores públicos e se posicionou contra o aumento de impostos sobre a população em geral, mas defendeu a taxação sobre os mais ricos. Ele participou de uma entrevista promovida pelo Portal AgoraMT, que tem entrevistado todos os candidatos a senador na eleição suplementar deste ano, que irá escolher um nome para a vaga deixada pela ex-senadora Selma Arruda, cassada por crimes eleitorais.

A série de entrevistas prossegue amanhã (8), quando faremos uma análise do quadro montado após a confirmação das candidaturas e início da campanha eleitoral, com a participação do analista político, João Edison.