Em menos de 20 dias, 35 idosos morreram de desidratação e calor em Rondonópolis

Os últimos dias não têm sido fáceis para ninguém em Rondonópolis. O calor e o clima seco têm judiado da população que vem convivendo com temperaturas acima dos 40 graus todos os dias.

Porém, para os idosos esse clima é ainda mais perigoso e já tem causado óbitos no município.

De acordo com a diretora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Vânia Scapin, entre os dias 21 de setembro e 9 de outubro, 35 óbitos ocorreram em domicílio por conta de complicações devido as altas temperaturas. Segundo ela, os pacientes têm entre 75 e 94 anos e apresentaram quadro de hipertermia, com descompensação do sistema imunológico e desestabilização orgânica generalizada.

Ela explicou que o corpo dos idosos demora mais para se adaptar com a alta temperatura, o que causa desequilíbrio e leva a morte. “Com o desequilíbrio corporal, eles acabam ingerindo pouco líquido e comida, ficam sonolentos e o corpo entra em colapso” afirmou.

SINAIS

Além de tomar os cuidados, os idosos devem estar atentos aos sinais de desidratação que são: lábios e língua secos, diminuição da quantidade de urina, alterações de comportamento (apatia, agitação ou confusão mental), dor de cabeça, tonturas, fadiga e mal-estar.

Entre os sinais de hipertermia destacam-se: contraturas musculares, náuseas, vômitos, dor de cabeça, fraqueza, tonturas e convulsões.

COMÉRCIO

Para dificultar ainda mais a situação, não há aparelhos de ares-condicionados nem para venda em Rondonópolis. De acordo com o gerente de uma loja de eletrodomésticos, Hélio Campos, todo o estoque de ares, climatizadores e ventiladores está esgotado e os que estão perto de chegar já estão reservados.

Ainda segundo ele, somente na loja, nos últimos dias foram vendidos mais de 300 aparelhos.