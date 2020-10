Emanuel, Abílio e França aparecem empatados tecnicamente em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição da coligação “A mudança merece continuar” (MDB, PMB, PTC, SD, PV, Republicanos, PL, PSDB, PTB, PP e PCdoB) aparece em primeiro lugar na segunda rodada de pesquisa do Instituto Voice com os eleitores da capital Cuiabá, mas empatado tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa com o candidato Abílio Junior, da coligação “Cuiabá para pessoas” (Pode, Cidadania e PSC), segundo colocado na pesquisa, e com Roberto França, da coligação “Todos por Cuiabá” (Patriota, DEM e PSD). O resultado da pesquisa deve esquentar a briga entre os melhores colocados nas intenções de voto, que devem intensificar o ritmo de campanha e os ataques aos adversários.

Segundo a pesquisa, Emanuel Pinheiro aparece na frente, com 27% das intenções de voto na modalidade estimulada, que é aquela em que é apresentada uma lista com o nome dos candidatos ao eleitor, seguido de Abílio Júnior com 24% e por Roberto França, que aparece com 21% das intenções de voto. Como a margem de erro da pesquisa é de 4% para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados na liderança do pleito eleitoral.

A candidata Gisela Simona, da coligação “Mãos limpas e unidas pro Cuiabá” (Pros, PDT, Rede e Avante) aparece com 10% e Julier Sebastião com 5%. Os candidatos do PSOL, Gilberto Lopes Filho (Psol), e Aécio Rodrigues, da coligação “Cuiabá precisa de mais” (PSL e PRTB) apareceram com menos de 1% nessa modalidade.

Indecisos e eleitores que não souberam responder somaram 9%, enquanto votos nulos e em branco totalizaram 2%. A pesquisa eleitoral ouviu 600 eleitores entre os dias 23 a 25 deste mês e o intervalo de confiança da mesma é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número 02033/2020.

O candidato Paulo Henrique Grando (Novo) não pontuou nessa modalidade.

Modalidade espontânea

Emanuel Pinheiro também aparece em primeiro lugar na modalidade espontânea, quando o eleitor responde de cabeça em quem pretende votar, com 22%, seguido de perto por Abílio com 19% e Roberto França com 13%, também um empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

Gisela Simona aparece com 7% das intenções e voto, enquanto Julier Sebastião aparece com 3%. Os demais candidatos não pontuaram nessa modalidade. Eleitores que não souberam responder à pesquisa somaram 1% na espontânea, nulos e brancos somaram 5%. Já os indecisos somaram 30% do total de entrevistados.