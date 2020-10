Emanuel falta a 1° debate em Cuiabá e candidato coloca paletó na bancada dele

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), que tenta se reeleger não foi ao primeiro debate do pleito eleitoral deste ano realizado pela TV Vila Real, afiliada a RecordTV.

O debate, que é o mais tradicional da capital, substituiu o programa policial Cadeia Neles. No jogo de perguntas e respostas, Abílio Junior (Podemos) se apresentou como o nome anti-corrupção, Gisela (Pros) como a “mudança segura”, sem aventuras e Roberto França (Patriota) com apelo para programas sociais.

Mas quem esperava por atitudes “diferentes” de Abílio Junior foi surpreendido por Gilberto Lopes, do Psol. Ao ser confirmada a ausência de Emanuel Pinheiro (MDB) o socialista colocou um paletó no lugar que deveria ser ocupado pelo prefeito, fazendo alusão ao escândalo do mensalinho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde o ex-governador Silval Barbosa pagava valores para os deputados votarem a favor do governo. Em delação premiada Emanuel aparece em um vídeo colocando dinheiro no paletó.