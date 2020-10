Emanuel ficou de fora na estreia do programa eleitoral

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), que tenta se reeleger no pleito de novembro deste ano não apareceu no programa eleitoral gratuito e obrigatório que começou hoje na televisão.

A assessoria da campanha dele disse que a edição teve um problema técnico que não foi corrido a tempo, por isso não foi exibido. Emanuel tem um espaço de 3min39, o maior da capital. No tempo que seria dele, foi exibido um programa do Tribunal Regional Eleitoral sobre os cuidados na pandemia do novo Coronavirus.

Mas não foi só Emanuel que ficou de fora. Gilberto Lopes (Psol), Paulo Henrique (Novo) e Aécio Rodrigues (PSL) não apresentaram seus programas e as devidas assessorias não informaram ainda os motivos.