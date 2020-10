Emanuel reúne equipe as pressas após queda em todas as pesquisas

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB), chamou todos os coordenadores de campanha para uma reunião as pressas na noite desta sexta-feira (16) após quatro pesquisas mostrarem uma queda drástica das intenções de voto nele, perdendo a liderança para Abílio Junior (Podemos).

Emanuel começou a campanha com cerca de 35% das intenções de voto. Hoje o Ibope mostrou ele com 20% em segundo lugar, empatado tecnicamente com Roberto França (Patriota) que tem 19% das intenções e atrás de Abílio com 26%.

A margem de erro da pesquisa é de 4%, por isso os três candidatos citados aparecem tecnicamente empatados. No entanto, ela surpreendeu o atual prefeito, que estava incrédulo diante das anteriores, realizadas por outros institutos, que já mostravam a queda dele e a ascensão de Abílio.

Os números terminaram com o clima de “já ganhou” do grupo político do prefeito que não divulga a agenda, não participa de debates e rodas de propostas em instituições.