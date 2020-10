Empresário de Pedra Preta capota veículo na MT-459

Um empresário, identificado apenas como Jairo, ficou gravemente após capotar o veículo que dirigia na MT-459, conhecida como Rodovia do Leite, próximo a Pedra Preta. O acidente aconteceu na noite deste domingo (25).

De acordo com as informações, outros motoristas que passavam pela rodovia, presenciaram quando o empresário perdeu a direção do veículo e capotou por várias vezes na rodovia estadual. O motorista ficou preso embaixo do carro.

Ele foi socorrido em um carro particular até o encontro de uma ambulância do SAMU de Rondonópolis. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional com ferimentos nas costas.

O carro ficou totalmente destruído.