Empresário é preso após assediar mulher em entrevista de emprego em Cuiabá

Um empresário foi preso na noite de ontem (27), suspeito de assediar uma mulher durante uma entrevista de emprego em Cuiabá. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima foi até a loja do suspeito para a entrevista do processo seletivo durante a tarde, foi quando ele teria pedido para ela vestir o uniforme da loja.

“Disse que queria ver como ficaria minha aparência de uniforme”, contou a vítima aos policiais.

Após vestir o uniforme ela voltou a sala e o suspeito começou a elogiar a aparência dela. Foi nesse momento que ela percebeu a intenção dele, que ainda pediu que ela levantasse a blusa com a desculpa de ver as tatuagens dela. “Ela falou e veio em minha direção, pegou na minha cintura”, relatou a vítima enfatizando que começou a chorar, deixou o local correndo e foi direto à delegacia.

Após o registro da ocorrência os militares foram até a loja e prenderam o suspeito.