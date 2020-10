Empresário morre após invadir pista e bater de frente com carreta

O motorista de uma caminhonete identificado como, Rene Bofim Batista de 49 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (04), no perímetro urbano de Rondonópolis-MT.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete S-10 seguia pela BR-364 sentido Mato Grosso do Sul, quando ao passar em frente ao quartel do 18º GAC, o motorista perdeu o controle, ultrapassou o canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com uma carreta. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

Ambulâncias da Concessionaria Rota do Oeste foram acionadas para atendimento da vítima, porém, Rene já estava sem vida.

Segundo um amigo da vítima fatal, Rene Bonfim é um empresário do ramo do transporte e estaria voltando para casa. A Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada para o atendimento da ocorrência.

Ainda de acordo com as informações, ao passar pelo local do acidente, um outro caminhoneiro, passou mal e precisou de atendimento. A carreta carregada de milho ficou atravessada na rodovia federal e o produto espalhado na pista.