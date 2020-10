Empréstimo em financeira custa quase o dobro do que nos bancos

Quem está precisando recorrer a um empréstimo deve ficar bem atento às ofertas do mercado e pesquisar muito.

Um levantamento feito pela Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças) divulgado na terça-feira (13), apontou que as taxas do empréstimo pessoal nas financeiras custam o dobro do que as praticadas pelos bancos.

Enquanto nas financeiras, o juro do empréstimo pessoal fechou a 6,18%, nos bancos foi de 3,14%.

No ano, enquanto nos bancos os juros atingem 44,92%, nas financeiras chegam a 105,36%. Uma diferença de 134,5%.

A pesquisa também trouxe os juros praticados por outras modalidades de crédito.

Todas as linhas tiveram suas taxas reduzidas no mês de setembro, na comparação com agosto.

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução de 0,03 ponto percentual no mês (0,66 no ano), o que corresponde a uma redução de 0,54% em setembro e de 0,72% nos últimos 12 meses.

Com isso, o juro médio da pessoa física passou de 5,59% ao mês (92,08% ao ano) em agosto, para 5,56% ao mês (91,42% ao ano) em setembro.

É a menor taxa de juros desde setembro de 2013.

Cartão de crédito

Houve uma redução de 0,54% nos juros da modalidade, passando de 11,09% ao mês (253,26% ao ano) em agosto, para 11,03% ao mês (250,98% ao ano) em setembro.

A taxa é a menor desde janeiro de 2016 quando atingiu 10,96% ao mês e 248,34% ao ano.

Cheque Especial

Linha apresentou redução de 0,28% na sua taxa, passando de 7,03% ao mês (125,98% ao ano) em agosto, para 7,01% ao mês (125,47% ao ano) em setembro.

É a menor taxa da série histórica.

CDC para financiamento de carro

Foi registrada uma queda de 1,47% nos juros, passando de 1,36% ao mês (17,60% ao ano) em agosto, para 1,34% ao mês (17,32% ao ano) em setembro.