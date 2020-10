Enem 2020: Inep prorroga prazo para estudantes incluírem fotos no sistema

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão mais alguns dias para incluir ou alterar a foto na Página do Participante. Após reclamações dos estudantes que relataram falhas no sistema, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) decidiu prorrogar o prazo até o dia 08 de outubro.

“O prazo foi prorrogado pelo Inep por mais uma semana, em função do volume de acessos ao sistema em um único dia. A prorrogação tem o objetivo de garantir a realização do procedimento por parte dos inscritos. Participantes que já incluíram a foto anteriormente não precisam repetir a operação”, explicou o órgão em nota.

Uma das solicitações nesta edição do exame é que todos os participantes devam anexar a fotografia no sistema de inscrição. O envio da foto é obrigatório e caso não seja feito, o candidato pode ser eliminado da seleção.

A fotografia a ser inclusa deve atender a alguns requisitos solicitados, tais como: ser uma foto atual, nítida, colorida, com o fundo brando e individual. Não serão aceitas imagens de pessoas com artigos de chapelaria (boné, chapéu, gorro, viseira ou similares) e óculos escuros. A fotografia deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação e foco. Os formatos aceitos de arquivo são JPEG e PNG (tamanho máximo de 2 MB). O Ministério da Educação e o Inep não realizam validação da foto.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é realizado anualmente e avalia o desempenho escolar ao final da educação básica. As provas fazem parte do calendário de vestibulares e é uma das principais portas de entrada para programas de governo como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O Enem conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. A edição do Enem 2020, por conta da pandemia de coronavírus, será realizada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro do mesmo ano para a versão digital.