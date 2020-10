Entregador é socorrido em estado grave após acidente na Av. Goiânia

Um jovem de 22 anos, identificado como Jeferson Francisco da Silva, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em estado grave para o Hospital Regional. O motociclista, que trabalha como entregador Delivery, se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (15), em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações repassadas a equipe do Portal Agora MT, um veículo Voyage seguia pela rua Florianópolis e ao entrar na Avenida Goiânia, houve a colisão com o motociclista que seguia sentido Conjunto São José, possivelmente, em uma velocidade acima do permitido.

Ainda segundo testemunhas, o condutor do veículo permaneceu no local e ligou para o resgate. O entregador teve várias fraturas em membros inferiores e um corte profundo no peito.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no local do acidente, analisou todo o cenário da colisão para a emissão laudo pericial.