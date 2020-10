Equipe de Gusttavo Lima diz que ‘não há reconciliação’

Após boatos de que Gusttavo Lima e Andressa Suita estariam ensaiando uma reconciliação, a equipe do sertanejo negou a informação por meio de nota enviada ao R7, nesta quinta-feira (22).

“O casal não voltou. As notícias que circularam até o momento, nesse sentido, não procedem. Não houve viagem e nem tentativa de reconciliação”, informou a porta-voz do artista.

O fim do casamento de Gusttavo e Andressa, que virou história de novela, foi questionado por muitos internautas, que apostaram em uma possível estratégia de marketing. No início desta semana, o jornalista Leo Dias divulgou que os dois teriam viajado para tentar se reconciliar. Mas, a equipe de Andressa já tinha negado a veracidade das informações.

Separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Gusttavo e Andressa anunciaram a separação no último dia (9). A modelo contou que a decisão partiu do sertanejo e que foi “comunicada” do fim do casamento.

“Foi um choque. Na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

Após o posicionamento, fãs defenderam e apoiaram Andressa, que tem dois filhos com o Gusttavo: Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.

Uma semana depois do anúncio do fim do casamento, veio à tona que Gusttavo teria tido um caso com Mallu Ohanna, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras, enquanto ainda estava com Andressa. A informação foi divulgada pela jornalista Fabíola Reipert e confirmada pela própria Mallu dias depois.

O sertanejo rebateu as informações e, em publicação nas redes sociais, classificou o episódio como “calúnia e difamação” e, ainda, completou: “A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem”, disse.