Equipe de marketing de candidato a prefeito é roubada

A Polícia Militar foi acionada após roubo em residência na noite desta quarta-feira (21), no Residencial Maria Quitéria, em Rondonópolis-MT. Segundo informações, as vítimas fazem parte da equipe de marketing do candidato a prefeito de Rondonópolis, Thiago Muniz.

Conforme o registro do Boletim de Ocorrência (BO), as vítimas estavam em casa, quando foram abordadas por dois suspeitos armados, aparentemente menores de idade.

Além de aparelhos celulares, os ladrões também levaram duas máquinas fotográficas, um drone e uma filmadora. Na sequência, eles fugiram em um veículo FOX de cor branca.

Thiago Muniz lamentou o fato ocorrido e pediu ajuda da população para identificação dos suspeito e recuperação dos equipamentos dos trabalhadores. “Eu peço encarecidamente que se alguém oferecer alguns dos objetos similares aos que forem roubados chame a polícia. Essa oferta pode ser produto de roubo. Esses profissionais precisam de suas ferramentas de trabalho. Qualquer informação comunique polícia”.

Uma nota oficial sobre o caso, deve ser enviada aos veículos de comunicação ainda na manhã de hoje.

A Polícia Judiciária Civil investiga a motivação do crime. Denúncias anônimas podem ser realizadas através dos telefones 190 ou 197.