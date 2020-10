Espelho d’água vira ‘piscina de mergulho’ na Praça dos Carreiros

Um vídeo divulgado e compartilhado nas redes sociais está dando o que falar em Rondonópolis-MT. As imagens mostram um homem dando um “mergulho” no espelho d’agua construído na Praça dos Carreiros, localizada na região central e considerada como cartão postal da cidade.

Vale ressaltar que recentemente a praça passou por um processo de revitalização. O espaço com água não existia, e foi construído com o objetivo de tornar a Praça mais moderna e atraente.

Após a reforma, o local foi reaberto a população no mês passado. Conforme a Prefeitura, um guarda seria contratado para cuidar do espaço, que também conta com um estação de ônibus climatizada, paisagismo e brinquedos para criançada.

VEJA O VIDEO