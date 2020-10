‘Estamos trocando todos os paus-velhos deixados por antecessores’, lembra Emanuel sobre ônibus e abrigos de passageiros

Reforçando o compromisso com a modernização do sistema do transporte público, o prefeito e candidato à reeleição, Emanuel Pinheiro (MDB), lembra que sua gestão priorizou a entrega de novos ônibus e abrigos de passageiros na Capital.

Nos últimos anos, foram 100 novos ônibus incorporados ao sistema de transporte de Cuiabá.

Ainda, 141 abrigos velhos foram retirados e instalados uma média de 130 novos. Foram entregues ônibus articulados que fazem as linhas: Pedra 90, Osmar Cabral, Parque Cuiabá e a grande CPA. Tem também as estações de ônibus, na Praça Ipiranga, Bispo Dom José e Praça Alencastro. Todas elas com energia solar, assentos exclusivos, carregador de celular, carregador Wi-Fi e TV com informações sobre a chegada dos veículos. Neste ano, estava previsto a entrega de novos ônibus, mas, devido à pandemia, a Prefeitura de Cuiabá adiou o processo para 2021.

“Tudo o que é possível para corrigir e garantir Cuiabá com uma mobilidade urbana moderna e melhorando a vida das pessoas deficiente, motoristas, pedestres e a todos, estamos fazendo. Não se muda o sistema de transporte do dia para noite. Boa parte dos meus antecessores fizeram gestões feijão com arroz, entregando um pontos de ônibus fajutos e velhos. O povo merece mais. Hoje não se vê pontinho de ônibus barrela, ou naqueles ônibus sucateados” comentou o prefeito.

Emanuel lembra que ‘peitou’ e realizou a licitação do transporte coletivo da Capital, tema de promessa de várias campanhas eleitorais por mais de 20 anos.

“Fiz a licitação do transporte coletivo que ninguém cumpriu. Todos prometeram, digo dos meus antecessores. Tive peito e concluí. Vamos entregar e renovar em 5 anos 100% toda a frota de ônibus, com ar-condicionado” destacou.