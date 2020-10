Euclides Ribeiro critica “copia e cola” e acusa Leitão de populismo

O candidato Euclides Ribeiro, do Avante, criticou duramente o seu concorrente ao Senado, Nilson Leitão (PSDB), a quem acusa de estar copiando uma proposta sua de refinanciamento de dívidas de microempreendedores, que segundo ele não teria embasamento técnico e diz que o concorrente estaria tentando “enganar o povo com populismo”.

“Essa ideia é tão boa que o concorrente Nilson Leitão copiou e colou. Não sei se vocês já entrevistaram ele, mas está feito o desafio, pra que ele possa explicar esse projeto dele sem pé nem cabeça, que pretende dizer que o brasileiro não sabe pagar conta e que ele quer pagar R$ 20 mil para todo mundo”, disparou o candidato, durante entrevista a uma rádio da capital.

Ele se referia a uma fala em que Leitão defendeu que microempreendedores tenham uma anistia de suas dívidas de até R$ 20 mil, de modo a conseguirem passar por uma recuperação econômica dos negócios, sem no entanto explicar detalhes técnicos da proposta.

Euclides Ribeiro explica que faz palestras em todo o Brasil sobre o tema desde 2010, defende a renegociação simultânea do devedor com diversos credores, numa espécie de recuperação judicial de CPF’s. “Nilson Leitão, você está enganando a população! Se você quiser conversar, fica o convite, pra uma live, pra um debate, para que possamos tratar desse assunto de forma séria, não com populismo, ou com proposta sem fundamento”, desafiou.