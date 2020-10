Euclides Ribeiro critica critérios de Pivetta para apoiar adversária

Na manhã desta terça-feira (20.10), o candidato ao Senado Euclides Ribeiro (Avante), em entrevista ao site de VG Notícias, aproveitou o ataque do vice-governador Otaviano Pivetta (sem partido) contra Carlos Fávaro (PSD) para reforçar aos eleitores que é o melhor nome para o cargo. A crítica de Pivetta foi feita durante discurso de apoio à tenente-coronel Rúbia Fernanda (Patriota), em carreata em Lucas do Rio Verde, município que Pivetta governou por três mandatos.

“Ontem eu ouvi o nosso vice-governador, Otaviano Pivetta dizer; ‘Eu prefiro apoiar a candidata [Rúbia Fernanda] que é ingênua e inexperiente, porque ela é melhor que o outro [Carlos Fávaro], que é estelionatário e picareta de carteirinha’. Veja só a decadência das nossas autoridades, esses são os atributos para apoiar um candidato, ser inexperiente e ingênua? Estão de brincadeira com Mato Grosso”, disparou Euclides Ribeiro.

Euclides subiu o tom e desafiou. “O que vocês estão fazendo gente? Mostra pra população a verdade, Fávaro. Mostra para a população a verdade Pivetta. Mostra para a população quem vocês são de verdade e qual a proposta que vocês têm para defender no Senado que seja benéfica para a população, vamos debater isso, eu tenho uma proposta séria que permitirá que possamos voltar a produzir e crescer”, argumentou.

A proposta supracitada por Euclides é o Projeto Nome Limpo, principal mote de sua campanha que prevê a possibilidade de a pessoa física, perante as autoridades, negocie suas dívidas com seus credores, e faça um acordo de pagamento de acordo com sua capacidade financeira.