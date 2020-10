Euclides Ribeiro defende taxação de grandes fortunas e criação de fundo para proteger o Pantanal

O candidato a senador Euclides Ribeiro, da coligação “Avança Mato Grosso” (Avante, PDT, PROS, REDE e PSB) foi entrevistado pelo Portal AgoraMT e falou de suas propostas e ideias que irá defender no Senado. Ele se disse favorável à tributação das grandes fortunas e defendeu a criação de um fundo para o Pantanal, nos moldes do Fundo Amazônico, que recebe inclusive dinheiro estrangeiro e tem como objetivo investir em iniciativas que preservem a biodiversidade do bioma.

Confira a íntegra da entrevista com o candidato Euclides Ribeiro: