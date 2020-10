Euclides Ribeiro desafia adversários, prega debate propositivo e sem ataques pessoais

Em vídeo publicado em suas redes sociais, o candidato ao Senado, Euclides Ribeiro, da coligação “Avança Mato Grosso” (Avante, PDT, PROS, REDE e PSB), respondeu seu adversário Nilson Leitão (PSDB), após o candidato Tucano afirmar que ele [Euclides] não conhece sobre crise financeira e endividamento de empresários. O embate entre os candidatos começou após Euclides criticar proposta defendida por Leitão que prevê anistiar dívidas de até R$ 20 mil de pequenos e médios empresários.

“Diferente dele [Leitão], eu critiquei a proposta, e não a pessoa dele, mas falar que não entendo de endividamento mostra que ele não conhece seus adversários. Ao contrário do ‘calote’ que ele quer implantar, eu tenho a proposta que soluciona o endividamento do cidadão brasileiro, não só do empresário, é o Projeto de Lei nº 3515, que está engavetado no Senado e normatizava o superendividamento”, apontou Euclides Ribeiro.

O candidato do Avante salientou ainda que desde 2010 defende que os CPFs possam fazer sua recuperação judicial, e reforçou sua longa carreira na advocacia ajudando na recuperação de centenas de empresas. “Sou a favor de que qualquer cidadão possa se dirigir até um juiz, Procon ou uma Câmara de Mediação e provar que está devendo mais do que consegue pagar, e aí então as autoridades possam determinar o valor que ele pagará para seus credores, com as condições que zelem pela dignidade do devedor”, explicou.

Euclides finaliza o vídeo pedindo a Leitão para que não faça ataques pessoais e reforçou convite ao Tucano para um debate de propostas entre os dois. “Vamos fazer uma live para podermos apresentar e defender nossas ideias, tratar com propriedade sobre este assunto tão relevante para o país, e mostrar para o povo o que temos de bom para defendê-los lá no Congresso Nacional, algo que você não fez todos esses anos na vida pública”, disparou.

Resposta à Carlos Fávaro

Em resposta ao senador tampão, Carlos Fávaro (PSD), Euclides rebateu o ataque pessoal, ao ser chamado de demagogo por Fávaro. “Senador, vamos parar de atacar as pessoas, vamos tentar criar propostas construtivas para a sociedade. Quando eu critiquei seu voto contra a proposta de diminuir os juros do cartão de crédito, que está na casa do 300% ao ano, eu critiquei seu posicionamento, não a sua pessoa”, afirmou.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Euclides afirma que posicionamento de Fávaro no Senado é em defesa dos grandes bancos, trades e pessoas que estão lucrando com especulação. “Diferente de você, eu defendo a produção e sei que é possível reduzir juros cobrados pelo sistema financeiro, faço isso na vida pública e já consegui fazer com mais de duas mil empresas, imagina lá no Senado o que eu poderei fazer,” disparou.