Ex marido não aceita fim de relacionamento e expõe imagens pornográficas da ex

Ex marido não aceita fim de relacionamento e expõe em uma de suas redes sociais imagens pornográficas da ex mulher. O fato foi registrado em Boletim de Ocorrência (BO) na noite desta sexta-feira em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações da vítima, ela teve um relacionamento amoroso com o suspeito por quatro anos e dessa união tiveram uma filha que hoje tem dois anos e a cerca de 15 dias contra a vontade dele se separam.

Ainda conforme depoimento da vítima ela relata que o ex começou a dizer que ela estava tirando a filha de perto dele e por esse motivo postou imagens e um vídeo íntimo de quando o casal estavam juntos no status do WhatsApp.

Vale ressaltar que a vítima só teve conhecimento do fato por informações alheias, pois seu contato estava bloqueado pelo ex.

Ela tirou print de imagens e ao tirar satisfação com ex, ele ameaçou postar também na rede social do facebook, diante dos fatos a vítima procurou a ajuda da Polícia.

Essas informações constam em registro do BO de número 2020.264327.