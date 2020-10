Fabio Assunção se casa com Ana Verena

Fabio Assunção oficializou a união com a advogada Ana Verena na quinta-feira (1º). Nas redes sociais, o ator falou sobre o casamento e se declarou para a mulher.

“Falar de que? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficamos pra chegar e chegamos, agora pra ficar. Minha alma agora voa em liberdade com a dela”, escreveu.

A cerimônia intimista contou apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos do casal devido à pandemia de covid-19. Fabio ainda fez um registro do grande dia e dividiu com os seguidores.

“Compartilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020. (Ana Verena que agora é Assunção!!!)”, completou.

A advogada, por sua vez, retribuiu a declaração: “Te amo. Foi lindo. Já é!”