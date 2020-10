Falta de organização afasta empresas e impede geração de mais empregos, afirma Thiago Muniz

O candidato a prefeito Thiago Muniz, da coligação “Unir para Crescer” (DEM, PSB, MDB, PDT e PSC) considerou desanimador o desempenho de Rondonópolis na geração de empregos no ano de 2019. Os números oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que a cidade ficou na oitava posição, atrás de municípios com população e renda bem menores. Thiago e seu vice, Ibrahim Zaher, conversaram sobre o assunto durante reuniões com trabalhadores de dois empreendimentos imobiliários no residencial Sagrada Família.

Os candidatos avaliam que os números modestos são resultado da falta de empenho e de credibilidade da atual administração. “Rondonópolis tem potencial para ser a maior geradora de empregos no Estado, mas está faltando organização e transparência na Prefeitura. As empresas que querem se instalar aqui não encontram apoio e acabam indo para outras cidades. No ano passado, quando ainda não havia Covid, ficamos atrás de municípios como Primavera do Leste, que tem um terço da nossa população. E tudo indica que em 2020 a situação será ainda pior”, Thiago.

Eles também falaram sobre a importância da população comparar o desempenho dos municípios e refletir sobre o futuro que desejam. “Temos um plano de governo que prioriza o desenvolvimento com justiça social. Queremos que a Prefeitura seja parceira de quem produz, criando as condições para atrair mais investimentos e gerar empregos aqui”, destacou Ibrahim.

As duas empresas visitadas ontem empregam mais de 100 trabalhadores. Eles demonstraram preocupação em saber que os empregos que poderiam ser criados em Rondonópolis estão indo para outras cidades.

Jorge Patrick, que trabalha como encarregado em uma das obras, contou que chegou a ficar desempregado bem no meio da pandemia. “Foi um período muito difícil que eu e minha família vivemos. É muito triste levantar sabendo que precisa pagar contas, comprar o leite para o filho e não ter a segurança que o emprego nos dá. Não desejo isso para ninguém. Vi que o Thiago tem um jeito de empreendedor, está com boas propostas e isso será bom para nossa cidade”, afirmou Patrick.